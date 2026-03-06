Столичната община отново иска да стопанисва парк "Врана"

Кметът на София Васил Терзиев предлага на СОС да поиска от държавата и бившия Нотариат

Столичната община има намерение да поиска от държавата отново да стопанисва парк "Врана". Това става ясно от доклад на кмета на София Васил Терзиев, който е включен в дневния ред на сесията на СОС на 12 март.

Всъщност общината стопанисваше царския парк до лятото на миналата година, когато след дълги процедури държавата в лицето на бившия областен управител на София Стефан Арсов си върна владението над имота. Оттогава паркът е затворен за посетители - причината е нуждата от спешна санитарна сеч на опасни дървета и покупка на нова паркова мебел - пейки и кошчета, които общината си прибра. Трябваше да бъде решен и въпросът с охраната на парка, след като държавата отпусна средства за поддръжката му.

Отварянето на парка беше планирано за пролетта, а подготовката беше на финалната права. Дори в началото на годината Арсов подписа меморандум за сътрудничество с Лесотехническия университет и с НАТФИЗ. От университета трябва да осигурят експерти, които да установят състоянието на растителността и да подготвят концепция за управлението и развитието на парка. От НАТФИЗ пък трябваше да помогнат за изготвянето на културна програма, която да събира зрители във "Врана". Меморандумите бяха подписани в присъствието на цар Симеон II, а споразумение за сътрудничество бе подписано и с директора на Фонда за опазване на историческото наследство "Цар Борис и Царица Йоанна" доц. д-р Ивайло Шалафов.

Парк "Врана" е създаден през 1900 - 1904 г. от цар Фердинанд I като извънградска резиденция. В него има над 800 растителни вида. Изграждането му отнема над 40 години и "Врана" е естествен природонаучен музей. Той е обявен за паметник на градинско-парковото изкуство.

Дали процедурата по връщането му във владение на общината ще стартира, зависи от решението на СОС.

С друг свой доклад Терзиев предлага на общинските съветници общината да поиска от държавата още един имот - сградата на бившия Нотариат на бул. "Патриарх Евтимий" 2. В момента тя не се използва и е в тежко състояние - опакована е с предпазни мрежи отдавна поради опасност от падащи парчета от фасадата. А неин стопанин е Министерството на културата. В доклада си Терзиев посочва, че целта на придобиването на имота е неговата реставрация, адаптация и социализация на сградата за дейности в сферата на образованието, културата и изкуствата. Тя е със статут на паметник на културата от категория "местно значение". Състои се от две свързани помежду си сгради, строени в различни периоди - първата през 1899 г., а втората - през 40-те години на XX век. Първата сграда е изградена по проект на арх. Петко Момчилов като еднофамилна жилищна сграда на инж. Михаил Момчилов. В периода 1938 - 1944 г. тя е била собственост на германската легация, като тогава е изградена и вотрата част откъм ул. "Граф Игнатиев". От 1945 г. сградата действа като търговско представителство на СССР, а от началото на 80-те години на XX век до 1997 г. функционира като нотариат.

Процедурата ще бъде задвижена, ако СОС подкрепи доклада на Терзиев другата седмица.