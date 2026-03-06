Илияна Йотова: Няма опасност за България, правителството се справя добре с евакуацията

“Няма непосредствена опасност за България, тя не е страна в този конфликт. Няма никакво основание още повече да напрягаме хората в страната". Тази оценка даде президентът Илияна Йотова на дейстивята на служебната власт и резултатите от второто заседание на Къвета за сигурност към МС. Тя коментира преди участието си в конференцията „Оформяне на бъдещето: жените начело" по повод Международния ден на жената, организиран от Германо-Българска индустриално-търговска камара и Фондация "Конрад Аденауер" България.

"Като правя сравнение с други европейски страни, смятам, че правителството се справя твърде добре. Има страни, в които евакуация все още не е започнала", коментира Йотова.

Президентът съобщи, че до този момент е провела срещи с Министерството на отбраната и с началника на отбраната и допълни, че всеки един риск се следи внимателно: “Ако има сигнал за опасност, ще бъде свикан Консултативен съвет“

“Днес ще се запозная с молбата за оставка на служебния министър на регионалното развитие и ще взема своето решение”, допълни Йотова. До този момент не е получила предложение за назначаване на друг служебен министър в МРРБ.