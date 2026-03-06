977 лв. е средната пенсия с добавките през 2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за 2025 г. заедно с т.нар. великденска и коледна добавки е 976,90 лв. В сравнение с 2024 г. той е с 93,88 лв. повече (10,6%), съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Средномесечният брой пенсионери за 2025 г. е 2 058 008, което е с 13 251 повече в сравнение с 2024 г., уточнява БТА.

Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към 31 декември 2025 г. възлиза на 15,1 млн. лв. Съпоставени с 2024 г. приходите нарастват с 2 056,0 млн. лв. Размерът на извършените разходи към 31 декември 2025 г. е 27,2 млн. лв. В сравнение с предходната година, разходите са увеличени с 2,6 млн. лв.

От общите разходи най-голям дял заемат тези за пенсии - 24,1 млн. лв. Съпоставени с предходната година те са с 2,4 млн. лв. повече.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 31 декември 2025 г. са в размер на 2 958,0 млн. лв.

Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към 31 декември 2025 г. възлиза на 153,5 млн. лв. Спрямо предходната година приходите нарастват със 17,2 млн. лв.

Приходите по бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към 31 декември 2025 г. възлиза на 3,7 млн. лв. Постъпилите приходи са с 1,0 млн. лв. повече в сравнение с 2024 г.

Всички пенсии от 1 юли ще бъдат увеличени със 7,8 %, каза вчера служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.