Арестуваха дъщеря, пребила майка си след скандал в Горна Оряховица

Дима Максимова

Полицаи задържаха  43-годишна от с. Върбовка за причиняване на телесна повреда на собствената си майка. Вчера следобед в Районното управление в Горна Оряховица е получен сигнал за намерена в кв. "Калтинец" жена в безпомощно състояние, с рана в областта на главата, съобщи ОДМВР - Велико Търново.

Изпратеният на адреса полицейски екип е установил самоличността й – 67-годишна от с. Върбовка. По информация на пострадалата по обяд същия ден е възникнала разпра с дъщеря й. Възрастната жена е откарана във великотърновската болница. Дъщеря й е задържана за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

