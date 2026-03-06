ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Андрей Гюров: Ангелина Бонева бе освободена по нейна молба, оставката й е при президента

Андрей Гюров по време на днешния блицконтрол. Снимка: СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

 Г-жа Бонева, (Ангелина Бонева, служебен регионален министър - бел. ред.) ме помоли да бъде освободена по здравословни причини, тя е подписала своята оставка и това са фактите, и те са отишли към президента на Република България с молба за нейното освобождение по нейна молба.

Това заяви служебният премиер Андрей Гюров по време на днешния блицконтрол. Той бе попитан от Тошко Йорданов вярно ли е, че Ангелина Бонева не е напуснала поста, както стана ясно, че е направила преди два дни, а се е върнала в министерството и е изгонила назначения на нейно място Николай Найденов. Йорданов уточни, че информацията му била на база на публикации в медиите.

"Имате практика да цитирате определени медии, а ние работим с факти. Аз не съм й искал оставката, съгласих се с нея по здравословни причини да бъде освободена, за да може преди всичко да съхраним достойнството и здравето на тази жена", затвърди Гюров. 

Че Бонева има здравословен проблем съобщи в сряда по време на регионална комисия в парламента председателят й Николай Нанков от ГЕРБ. Тя трябваше да бъде изслушана от депутатите по актуални въпроси, но тъй като не се появи, а и нямаше достатъчно кворум Нанков разпусна комисията. 

