Старши комисар Георги Георгиев е новият директор на ОДМВР в Стара Загора

Ваньо Стоилов

Старши комисар Георги Георгиев /вляво/ бе временно преназначен на длъжността директор на ОДМВР - Стара Загора, СНимка: МВР

Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев старши комисар Георги Георгиев  е временно преназначен на длъжността директор на ОДМВР - Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на дирекцията.  Той бе представен пред състава от заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов. Калоянов  подчерта, че основният приоритет в работата на МВР е провеждането на честни и законосъобразни избори. Старши комисар Георгиев благодари на ръководството на министерството за оказаното доверие.

Старши комисар Георги Георгиев е роден на 19.06.1966 г. Завършил  е   висше образование – магистър по икономика в Тракийски университет гр. Стара Загора. Работи в системата на МВР от 2004 г. През годините е заемал различни изпълнителски и ръководни длъжности в структурите на ОДМВР - Стара Загора. От 2011 г. до 2018 г. е бил началник на РУ - Чирпан. От 2018 г. до момента е бил началник на Второ РУ - Стара Загора. Награждаван е многократно за постигнати високи резултати.

