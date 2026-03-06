Старши комисар Георги Георгиев е новият директор на ОДМВР в Стара Загора

Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев старши комисар Георги Георгиев е временно преназначен на длъжността директор на ОДМВР - Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на дирекцията. Той бе представен пред състава от заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов. Калоянов подчерта, че основният приоритет в работата на МВР е провеждането на честни и законосъобразни избори. Старши комисар Георгиев благодари на ръководството на министерството за оказаното доверие.

Старши комисар Георги Георгиев е роден на 19.06.1966 г. Завършил е висше образование – магистър по икономика в Тракийски университет гр. Стара Загора. Работи в системата на МВР от 2004 г. През годините е заемал различни изпълнителски и ръководни длъжности в структурите на ОДМВР - Стара Загора. От 2011 г. до 2018 г. е бил началник на РУ - Чирпан. От 2018 г. до момента е бил началник на Второ РУ - Стара Загора. Награждаван е многократно за постигнати високи резултати.