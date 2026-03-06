ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ирански ракети удариха хотел и жилищни блокове в Б...

81-годишна жена е загинала при пожар в плевенско село

1152
Жената е загинал при пожар в къща в село Радомирци. Снимка: Pixabay

Жена на 81 години е загинала при пожар в дома си в село Радомирци, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Плевен.

Сигнал за пожара е постъпил тази сутрин в 03:30 часа в Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Червен бряг. Незабавно към адреса са насочени екипи от огнеборци и полицаи. След приключване на гасенето, в едно от помещенията на първия етаж е било открито безжизненото тяло на обитателката на имота – 81-годишна, съобщава БТА.  

Местопроизшествието е запазено. В светлата част на деня ще бъде извършен оглед. Образувано е досъдебно производство. Причините и обстоятелствата около инцидента се разследват от полицията в Червен бряг под наблюдение на Окръжна прокуратура – Плевен, допълват от пресцентъра на ОД на МВР. 

Общо 67 пожара са загасени в страната през изминалото денонощие. При 18 от тях има материални щети. Екипите са реагирали на 93 сигнала за произшествия. Извършени са 23 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са три лъжливи повиквания.

