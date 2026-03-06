Емил Дечев към шефовете на полицията: Искам да бъдете смели като тигри

"Искам от вас да бъдете смели като тигри". С тези думи вътрешният министър Емил Дечев се обърна към шефовете на полицията на Националното съвещание на МВР, свикано във връзка с парламентарните избори на 19 април.

За мен, като завършил право и работил 29 години в съдебната система, понятието "правова държава" не е куха фраза, започна Дечев. Вътрешният министър каза, че част от тази идея са демократичните и законосъобразно проведени избори, в които МВР има ключова роля.

Той цитира конституцията, че суверенът решава въпроса за властта, а той е ключов. Дечев поиска от полицейските шефове да действат безкомпромисно срещу купения и контролиран вот, но в рамките на закона. Обеща на полицаите да е железен съюзник срещу натиск. И поиска да няма касиране на вота като на последните парламентарни избори през 2024 г. Не искал този срам да се лепва на неговото име, на премиера Андрей Гюров и на полицаите. Пожела да се покаже, че МВР може да работи и по друг начин и изборите да са по възможния минимум на изборни нарушения.

Пак посочи, че не иска МВР да защитава никого. И подчерта, че ако някой шеф или служител каже, че ръководството на МВР, премиерът, главният секретар или друг иска по даден сигнал за купуване на гласове да се работи, това не е вярно.