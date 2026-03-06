ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ирански ракети удариха хотел и жилищни блокове в Б...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22415781 www.24chasa.bg

Емил Дечев към шефовете на полицията: Искам да бъдете смели като тигри

Димитър Мартинов

[email protected]

6080
Емил Дечев Снимка: Георги Палейков

"Искам от вас да бъдете смели като тигри". С тези думи вътрешният министър Емил Дечев се обърна към шефовете на полицията на Националното съвещание на МВР, свикано във връзка с парламентарните избори на 19 април. 

За мен, като завършил право и работил 29 години в съдебната система, понятието "правова държава" не е куха фраза, започна Дечев. Вътрешният министър каза, че част от тази идея са демократичните и законосъобразно проведени избори, в които МВР има ключова роля. 

Той цитира конституцията, че суверенът решава въпроса за властта, а той е ключов. Дечев поиска от полицейските шефове да действат безкомпромисно срещу купения и контролиран вот, но в рамките на закона. Обеща на полицаите да е железен съюзник срещу натиск. И поиска да няма касиране на вота като на последните парламентарни избори през 2024 г. Не искал този срам да се лепва на неговото име, на премиера Андрей Гюров и на полицаите. Пожела да се покаже, че МВР може да работи и по друг начин и изборите да са по възможния минимум на изборни нарушения. 

Пак посочи, че не иска МВР да защитава никого. И подчерта, че ако някой шеф или служител каже, че ръководството на МВР, премиерът, главният секретар или друг иска по даден сигнал за купуване на гласове да се работи, това не е вярно. 

Емил Дечев
Георги Кандев
Националното съвещание на МВР
Емил Дечев
Георги Кандев
Националното съвещание на МВР
Емил Дечев
Георги Кандев
Националното съвещание на МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание