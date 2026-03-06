Омбудсманът поиска информация за новата формула за сградната инсталация

Омбудсманът Велислава Делчева се обърна и към служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков с искане на информация има ли напредък и ако има – какъв е той, във връзка с изработването на новия начин за изчисляване на количеството енергия, отдадена от т.нар. сградна инсталация в сгради – етажна собственост.

Това е поредното писмо на омбудсмана по темата, след като и предишният управленски екип на ресорното министерство не представи нова методика за изчисление на сградната инсталация.

Повод за писмото на омбудсмана са многобройни жалби от граждани, които сигнализират за липсата на действаща формула за изчисляване на този компонент в сметките за отопление. Причината е, че изпълнението на формулата по Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия, приложение към Наредбата са топлоснабдяването, е спряно от 12 септември 2025 г. с определение на тричленен състав на ВАС.

Омбудсманът посочва, че правните последици от спряното изпълнение на формулата все още не са уредени. Следващото заседание на ВАС по делото е насрочено за 28 април 2026 г., а отчетният период за 2025-2026 г. приключва на 30 април 2026 г. След тази дата топлинните счетоводители следва да отчетат показанията на уредите в имотите на гражданите, да извършат дялово разпределение на топлинната енергия и да издадат годишните изравнителни сметки.

В писмото си Делчева подчертава, че стойността на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, представлява съществена част от сметките на домакинствата през есенно-зимния сезон и в много случаи е причина за формирането на необяснимо високи задължения към топлофикационните дружества. Затова правилата и параметрите, които министърът определя в наредбата за топлоснабдяването от Закона за енергетиката, имат висока социална значимост.

Омбудсманът заявява категорично становище, че редът и начинът за определяне на количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, трябва да гарантира точно, ясно, прозрачно и справедливо отчитане на индивидуалното потребление на топлинна енергия във всеки имот в сградите – етажна собственост. В тази връзка тя посочва и изискванията на европейското законодателство, включително Директива 2012/ 27/ЕС за енергийна ефективност, както и решението на Съда на ЕС от октомври 2025 г.