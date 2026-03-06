Алджан Джафер е новият директор на Регионалния исторически музей в Търговище

Новият директор на Регионалния исторически музей в Търговище д-р Алджан Джафер встъпи в длъжност, съобщиха от пресцентъра на общината. Той бе единственият кандидат, допуснат до участие в конкурса, обявен от община Търговище. Другият кандидат, заявил участие, не е допуснат поради липса на документи, удостоверяващи професионален опит и липса на представена концепция за развитието на културната институция.

Пред комисия, с участието на външни специалисти, както и от Министерството на културата, д-р Джафер представи концепция за дейността на музея и се яви на събеседване. Комисията излезе с предложение до кмета на общината д-р Дарин Димитров да назначи кандидата на ръководната позиция.

Досегашният директор Магдалена Жечева излезе в пенсия.

Алджан Джафер е доктор по тюркски езици в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски". От 2007 г. е уредник в Историческия музей в Омуртаг. Съавтор е на монографията „Ескиджумайският панаир – център за стопански и културен диалог през XIX в.", която бе представена през 2021 г. в рамките на програмата за отбелязване на Деня на Търговище. По идея на Джафер тогава бе изработен и макет на панаира от 1868 г., който е изложен в сградата на местната администрация. Автор е и на изданието „Демография. Социално и икономическо състояние на Каза Ески Джума през първата половина на 19 в.".