Илияна Йотова: Домашното насилие е пандемия, трябва да възпитаваме децата си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

“Нито един закон не може да даде достатъчно добър резултат срещу домашното насилие. Време е да започнем да възпитаваме децата си”.

Това заяви Йотова на конференция под мотото „Оформяне на бъдещето: жените начело", организирана от Германо-Българска индустриално-търговска камара и Фондация "Конрад Аденауер" България.

“По време на коронавируса се роди и пандемията на домашното насилие”, допълни президентът.

”Когато говорим за агресията в училище, забравяме за това какво детето е видяло в собствения си дом - отношенията между родителите му”, коментира Йотова и призова за отговорност на гражданите.

“Аз съм първата жена президент на България. Жените не са само част от бъдещето, ние създаваме бъдещето”

Йотова даде примери за жени на ръководни позиции:

“Председателят на Народното събрание, председателят на Конституционния съд, има и жени лидери в Министерския съвет и ръководствата на парламентарните групи”. Заяви, че държавите, в които правата на жените са силно ограничени, имат по-нисък стандарт на живот:

“Там където жените нямат достатъчно представителство, няма и добра перспектива за развитие”

“Горда съм постиженията на България в политиката за равнопоставеност на мъжете и жените“

Президентът допълни, че дава България за пример по отношение на равенство между половете в срещите си с чуждестранни представителства и участията си в международни форуми. Включително го правила и като евродепутат.

Все пак Йотова допълни, че има още работа за постигането на равнопоставеност между половете, въпреки добрите показатели: “Все още има постове, недостъпни за жени. Това е резултат от предразсъдъците в обществото”.

По отношение на глобалната ситуация президентът заяви:

”В световен план страдаме от остър дефицит на лидерство. Нуждаем се от лидери, които да не използват различията като оръжие, а да смятат, че те са предимство. Предимство е да си различен, но да уважаваш различието на този, който е до теб. Само така можем да постигнем устойчив мир, стабилна икономика и стабилно общество”.