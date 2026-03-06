ДБ все пак ще слага Лорер и Божанков в листите въпреки скандала с "Промяната"

Това са ефективни хора, които показаха при работата си в това Народно събрание, че са с капацитет и заслужават да получат нов мандат. Така лидерът на ДСБ Атанас Атанасов отговори на въпрос трябва ли Даниел Лорер и Явор Божанков отново да са в листите на коалицията ПП-ДБ. Въпросът създава напрежение между партньорите, защото двамата бяха изключени от "Промяната" (след като отказаха да гласуват против кабинета "Желязков"), но по настояване на ДБ останаха членове на парламентарната група и вече месец има спорове редно ли е да са пак в листите. Лидерът на ПП Асен Василев дори постави ултиматум към коалиционните си партньори заради двамата отлюспени.

Трябва спокойно да обсъдим персоналния състав, защото подписахме споразумение за съвместно явяване и анекса към него за т.нар. решетка за листите, но тепърва започват преговорите за лицата в нея, коментира Атанасов пред Нова нюз.

Бисмарк казва, че когато се правят кренвирши и се редят листи, е най-добре никой да не вижда какво се случва там, цитира той първия канцлер на Германия на въпроса как ще редят имената. По-рано Асен Василев твърдеше, че въпросът е вече решен. Решен е за неговата партия, не за коалицията, каза обаче лидерът на ДСБ.

Опонент или коалиционен партньор ще е Румен Радев, генералът пак не отговори. Засега не е чул бившият президент да предлага конкретни политики. Най-важното нещо е външната политика, която би водил, а там имаме драстично разминаване, посочи той.

Научили сме си уроците от сглобката, но на този етап не мога да отговоря за потенциални партньори, нека минат изборите, каза още съпредседателят на ДБ.