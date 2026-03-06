Легендата Владо Николов откри обновената спортна зала на Горна Оряховица

53 години след като е била въведена в експлоатация Спортна зала „Никола Петров" в Горна Оряховица вече е обновена, енергийно ефективна и приветлива.

"Благодаря на Владо Николов – самият той легенда за спорта и баща на двама шампиони, направили цялата нация горда, за това, че прие поканата да бъде с нас за откриването!", каза кметът на града Николай Рашков и заедно прерязаха лентата на реновираната спортна база.

Рашков посочи, че върви проектиране и за вътрешно обновяване, за да се създадат оптимални условия на младите хора да спортуват. Сградата на Спортна зала „Никола Петров" в Горна Оряховица бе обновена по проект, финансиран от Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) и със собствен принос на Община Горна Оряховица. Инвестицията е по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт".

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 4 април 2024 г. между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Горна Оряховица. Осигурено е максимално финансиране в размер до 1 814 248 лв. Собственият принос на Общината е 101 650 лв. Срокът за изпълнение е 27 месеца – до 30 юни 2026 г.

За инвестицията са изразходени 779 568 евро (1 524 703 лв.), от които 738 173 евро европейско финансиране и 41 395 евро съфинансиране от местния бюджет.

Сградата, въведена в експлоатация през 70-те години на ХХ век, до този момент е преминавала единствено през текущи ремонти. Сега обаче е реализирано цялостно енергийно обновяване, включващо топлинно изолиране на външните стени и фасадно обновяване; подмяна на старата дограма с нова ПВЦ – петкамерна, с двоен стъклопакет; топлинно изолиране на покрива с 12 см минерална вата; ремонт и подмяна на отоплителната инсталация; изграждане на нова мълниезащитна и заземителна система; електрически подгрев на отводнителни канали над залата по бокс; изграждане на достъпна среда и нова вертикална планировка.

Съществуващата рампа за хора с увреждания е приведена в съответствие с нормативните изисквания и облицована с термолющен гранит. Изградени са нови бетонови пътеки около сградата, а в залата по тенис на маса е монтиран нов окачен таван с модерно осветление.

След прилагането на мерките се очаква намаляване на първичното енергийно потребление и редуциране на емисиите на парникови газове. Освен екологичния ефект, проектът променя облика на спортната инфраструктура в града и повишава нейната ефективност и устойчивост.

Обновената зала ще осигури по-добри условия за тренировъчно-състезателната дейност на 12 спортни клуба – по баскетбол, волейбол, хандбал, канадска борба, тенис на маса, борба, ММА, самбо, бокс, бадминтон, както и за лека атлетика и футбол при неблагоприятни метеорологични условия. В тях тренират около 1000 състезатели, а над 25 треньори и инструктори развиват своята дейност в залата.

След прерязването на лентата Владимир Николов се срещна с младите хора от клуб „Превенции" към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, а малко по-късно – и със спортните клубове. Преди да пристъпи към представяне на книгата си „Високо", Николов получи специален подарък от Волейболния клуб „Импулс" – фланелка с подписите на всички трениращи.