Външното министерство с важно съобщение към заседналите българи в Дубай

Министерството на външните работи отправи ново съобщение към българските граждани, които са заявили желание за евакуация от Дубай чрез платформата „Евакуация" на своя уебсайт.

От ведомството призовават всички, подали заявка за евакуация, да изпращат данните си за регистрация единствено на електронния адрес [email protected], с цел да се оптимизира обработването на постъпилите заявления.

Гражданите, които вече са изпратили информацията си по имейл, не трябва да я изпращат повторно, за да не се затруднява допълнително процесът по обработка на заявките, уточняват още от министерството.

От МВнР подчертават също, че не може да бъде оказано съдействие на хора, чиито мобилни устройства са изключени.