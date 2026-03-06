ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ирански ракети удариха хотел и жилищни блокове в Б...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22415924 www.24chasa.bg

Външното министерство с важно съобщение към заседналите българи в Дубай

5384
Министерството на външните работи Снимка: Сайт на МнВР

Министерството на външните работи отправи ново съобщение към българските граждани, които са заявили желание за евакуация от Дубай чрез платформата „Евакуация" на своя уебсайт.

От ведомството призовават всички, подали заявка за евакуация, да изпращат данните си за регистрация единствено на електронния адрес [email protected], с цел да се оптимизира обработването на постъпилите заявления.

Гражданите, които вече са изпратили информацията си по имейл, не трябва да я изпращат повторно, за да не се затруднява допълнително процесът по обработка на заявките, уточняват още от министерството.

От МВнР подчертават също, че не може да бъде оказано съдействие на хора, чиито мобилни устройства са изключени.

Министерството на външните работи Снимка: Сайт на МнВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание