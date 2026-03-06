Задържаха пиян шофьор в ареста в Берковица

Шофьор, седнал зад волана след употреба на алкохол, е задържан за 24 часа в арестните помещения на Районно управление – Берковица.

На 05.03.2026 г. около 21,40 ч. на ул. "Николаевска" в град Берковица, в района на бензиностанция, дежурен полицейски автопатрул спрял за проверка лек автомобил "Тойота Корола" с кърджалийска регистрация, движещ се в посока от ж.п. прелез към гр. Монтана, управляван от собственика му, на 60 г., с настоящ адрес в гр. Лом. Проба на водача с техническо средство "Алкотест дрегер" отчела 1,98 промила алкохол в издишания от него въздух. На нарушителя са съставени акт по ЗДвП и 2 заповеди за прилагане на принудителни административни мерки.

По случая е извършен оглед и образувано досъдебно производство. Нарушителят е задържан за 24 ч. В хода на работата е установено, че непосредствено преди да бъде спрян за полицейска проверка, е реализирал ПТП с автомобила си, като е блъснал и причинил материални щети на паркиран лек автомобил „Сеат Толедо" в гр. Берковица. За ПТП-то с материални щети са съставени акт по ЗДвП, ЗППАМ и протокол. Работата по случая продължава.