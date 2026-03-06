ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борисов в Пловдив: Радев го играе малко като цар, ...

45-годишна пазарува в село Братя Даскалови с фалшиви 50 евро

Ваньо Стоилов

Досъдебно производство по чл.244, ал.1 от НК под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора е било започнато в РУ - Чирпан след получен сигнал на 04.03.2026 г. в 15:30 часа в Участък - Братя Даскалови, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.

Служителка в магазин съобщила, че на 27.02.2026 г. в магазин в село Братя Даскалови, неизвестно лице е прокарало в обращение неистинка банкнота от 50 евро, като с нея е извършило покупка от търговския обект. В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия, като извършител на деянието е установена 45-годишна жена, която е направила пълни самопризнания.

