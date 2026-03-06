ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор блъсна двама пешеходци в Монтана

Мъж и жена, пресичащи на пешеходна пътека, са били блъснати от лек автомобил в района на хипермаркет в град Монтана.

Инцидентът станал на 5-ти март 2026 г. около 12,12 ч. на бул. "Трети март" водач на 75 г. от село Лехчево при управление на лекия си автомобил "Фиат Брава" със софийска регистрация нарушил правилата за движение по пътищата, като не пропуснал пресичащите по пешеходна пътека мъж и жена, на 46 г. и 26 г.,  и двамата от град Монтана.

При удара е причинена средна телесна повреда на жената. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни. По случая е извършен оглед и образувано досъдебно производство.

