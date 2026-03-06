Заедържаха двама бракониери край Попово, уловили с мрежи около 70 кг риба

Установени и задържани са двама мъже, извършили незаконен улов на риба от язовир край град Попово, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Търговище. В тъмната част на денонощието на 5.03.2026 г. те, чрез използване на рибарски мрежи, са извършили незаконен улов на няколко вида риба с общо тегло около 70 кг в язовир "Каваци", който се стопанисва от Сдружението на ловците и риболовците в Попово.

Мъжете – на 54 и на 25 години, и двамата от Попово, са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. Пособията, които са използвали – две рибарски мрежи и помпа за надуваема лодка, са иззети по надлежния ред. По случая е започнато бързо полицейско производство.