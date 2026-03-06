ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изпускат водите на язовир "Ломци"

Язовир "Ломци" КАДЪР: Би Ти Ви

Контролирано изпускане на водите на язовир „Ломци" се извършва в област Разград. Това съобщи областният управител на Русе Орлин Пенков. Той е уведомил кметовете на Русе и Иваново и е разпоредил наблюдение на нивата на реките Мали, Бели и Русенски Лом, за да се предотвратят наводнения и щети, пише БНР

По думите му, нивата на водоемите в Русенско се следят постоянно и към момента няма опасност от преливане. Общините Ветово и Две могили биха били застрашени само при критично високи води, но такава опасност сега няма. Бяла и Ценово не попадат във водосбора на язовира.

Изпускането на „Ломци" цели поддържане на контролния обем заради снеготопенето и очакваните валежи. През основния изпускател се отвеждат до 0.1 куб. м вода в секунда, като действията се съобразяват с хидро-метеорологичната обстановка.

