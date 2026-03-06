Вътрешният министър: Ще се запозная с казуса за шефа на полицията в Пловдив и ще взема решение

Ще се запозна със случая на новия директор на пловдивската полиция Васил Костадинов и ще взема своето решение. Това каза вътрешният министър Емил Дечев пред журналисти.

В града под тепетата имаше протести срещу назначението на Костадинов, който преди три години бе сменен заради пропуските по разследването за убийството на Митко от Цалапица, а след това уволнен. Съдът обаче го върна на работа.

Доколкото съм запознат, има отменено от съда дисциплинарно уволнение. Ще се запозная допълнително с исканията на протестиращите и ще взема своето решение, посочи Дечев.

Дечев каза, че ще се запознае със статистиката дали внесените в съда обвинителни актове срещу купувачи на гласове завършват с осъдителни или оправдателни присъди. След това ще бъдат взети мерки, ако се открият проблеми.

Заместник главната прокурорка Ваня Стефанова Снимка: Георги Палейков Заместник главната прокурорка Ваня Стефанова посочи, че има указания на главния прокурор от 2014 г. разследванията за купуване на гласове да се образуват като бързи производства и да се действа за 48 часа. Обясни, че няма смисъл да се работи по общия ред, който е два месеца, а дотогава изборите ще са минали.

По казуса с освобождаването на телата на тримата мъртви намерени край връх Околчица тя единствено коментира, че щом няма разрешение за погребение, не са приключили всички процесуално-следствени действия.