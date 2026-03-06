Вътрешният министър: Ще се запозная с казуса за шефа на полицията в Пловдив и ще взема решение

Ще се запозна със случая на новия директор на пловдивската полиция Васил Костадинов и ще взема своето решение. Това каза вътрешният министър Емил Дечев пред журналисти.
В града под тепетата имаше протести срещу назначението на Костадинов, който преди три години бе сменен заради пропуските по разследването за убийството на Митко от Цалапица, а след това уволнен. Съдът обаче го върна на работа.
Доколкото съм запознат, има отменено от съда дисциплинарно уволнение. Ще се запозная допълнително с исканията на протестиращите и ще взема своето решение, посочи Дечев.
Дечев каза, че ще се запознае със статистиката дали внесените в съда обвинителни актове срещу купувачи на гласове завършват с осъдителни или оправдателни присъди. След това ще бъдат взети мерки, ако се открият проблеми.
Заместник главната прокурорка Ваня Стефанова посочи, че има указания на главния прокурор от 2014 г. разследванията за купуване на гласове да се образуват като бързи производства и да се действа за 48 часа. Обясни, че няма смисъл да се работи по общия ред, който е два месеца, а дотогава изборите ще са минали.
По казуса с освобождаването на телата на тримата мъртви намерени край връх Околчица тя единствено коментира, че щом няма разрешение за погребение, не са приключили всички процесуално-следствени действия.