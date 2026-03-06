Шуменец е задържан след опит да попречи на полицаи да го проверят

Младеж на 18 години от Шумен е задържан в полицейския арест след опит да попречи на полицейски служители да изпълнят служебните си задължения, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Малко след 22:00 часа снощи екип на полицията в Шумен извършвал обход по околовръстния път на града в посока Велики Преслав, край кв. „Дивдядово“, за недопускане на събиране на автомобили на едно място и евентуални нерегламентирани гонки. На крайпътна отбивка служителите на реда са забелязали няколко коли и спрели пред тях със служебния си автомобил.

Част от колите потеглили, след което един от полицейските служители се приближил до лек автомобил „Тойота“ с шуменска регистрация, за да извърши проверка на водача. Той обаче запалил двигателя и потеглил като леко повлякъл служителя на реда, като по този начин застрашил живота и здравето му и му попречил да изпълни и служебните си задължения. Метри след като шофьорът потеглил друг полицейски служител е успял да спре автомобила.

Установено е, че зад волана е 18-годишен младеж от Шумен, който е правоспособен водач. Той е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Младежът е тестван за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите му са отрицателни.

На 3 март шуменски полицаи задържаха 33-годишен мъж от Варна за хулиганство на пътя, след като стрелял и с пистолет.