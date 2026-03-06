ДСБ иска КСНС с Радев за включване на България в ядрения чадър на Франция

България да се включи в "ядрения чадър" на Франция, предлагат ДСБ. За целта те настояват президентът Илияна Йотова да свика Консултативен съвет по национална сигурност, на който да бъдат поканени и представители на Румен Радев, когото считат за сигурен участник в следващия парламент.

Миналата седмица френският президент Еманюел Макрон обяви инициатива за разширяване на френските ядрени гаранции за сигурност към други европейски държави. Французите вече преговарят с осем държави, включително и южната ни съседка Гърция, а инициативата е отворена за други партньорски държави. Останалите са Германия, Полша, Белгия, Нидерландия, Швеция, Дания и Великобритания.

"Нашето мнение на ДСБ е, че подобна отбранителна инициатива трябва да достига и до Черноморския басейн. В ситуация като сегашната на безпрецедентна несигурност с войната в Иран и Украйна България има огромен интерес да получи подобни безусловни гаранции за сигурността си. Редно е да се свика КСНС, този разговор да бъде проведен с всички политически сили, да се търси национален консенсус по него и темата за националната сигурност да излезе от предизборната кампания", обясни евродепутатът на ДСБ (ПП-ДБ) Радан Кънев, който беше дошъл в българския парламент.

Според него президентът Йотова трябва да покани и представители на президента Румен Радев, понеже формацията му е "сигурен участник" в следващия парламент. Това говорят всички социологически проучвания. Кънев обясни, че това не би било прецедент и припомни, че през 2014 г. президентът Роден Плевнелиев покани Реформаторския блок на КСНС, понеже бяха сигурни участници в следващия парламент. Проучванията показват много по-високи на Радев, отколкото тогава на Реформаторския блок, посочи Кънев. Отрече това да е реверанс към Радев, а търсене на национален консенсус по важен въпрос.

"Това е много сериозна основа за бъдещата обща европейска отбрана, от която всички политически сили в България на този етап заявяват интерес да бъдем част", обясни Кънев.