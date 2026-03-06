ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борисов в Пловдив: Радев го играе малко като цар, ...

Лидерът на СДС Румен Христов: Най-стабилно би било управление на първия (Радев) с втория (ГЕРБ)

Румен Христов КАДЪР: NOVA NEWS

Възможна ли е коалиция на формацията на Румен Радев с ГЕРБ-СДС в бъдещото Народно събрание? "Ако покрие много важни за нас идеи - геополитическата ориентация, задълбочаване на сътрудничеството в НАТО и интеграцията в ЕС, по отношение на данъчната и фискалната политика", отговори председателят на СДС Румен Христов в интервю за Нова нюз.

Ако евентуално спечели изборите, той трябва да си избере коалиционният партньор. Като гледам грубото разпределение на мандатите по настоящите прогнози, най-стабилното е коалиция между първия и втория - така е по света принципно, каза депутатът от групата на ГЕРБ-СДС.

Но ако не намерим допирни точки, коалиция няма да има, отсече той, като подчерта, че говори по принцип, никакви разговори не са водени. При липса на съвпадения бившият президент ще трябва да търси тройна коалиция - с третия по резултат и още някоя формация, смята той.

Няма да имат 121 депутати групата на Радев и третата политическа сила, убеден е председателят на СДС, като под трета визираше ПП-ДБ според настоящите социологически прогнози. Затова според Христов ще му трябва и трети партньор.

Румен Христов КАДЪР: NOVA NEWS

