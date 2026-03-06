Столична община получи над 8 млн. евро забавено държавно финансиране

Осигурени са средства за инфраструктурни обекти в 7 района на София

Одобрени са плащания на Столичната община по проекти, включени за финансиране по чл. 113 от Закона за държавния бюджет за 2025 г. Това са инвестиции в обекти, за които се очакваше финансиране чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството още през миналата година, съобщиха от общината.

„Въпреки забавянето през последната година е важно, че финансирането за тези проекти вече е факт. Това са средства за инфраструктура, която има значение за ежедневието на хората в различни райони на София", заяви кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на общината.

Общият размер на одобреното финансиране е 8 268 048,18 евро, като средствата са насочени към 9 обекта на територията на районите „Красна поляна", „Овча купел", „Нови Искър", „Панчарево", „Лозенец", „Студентски" и „Банкя". Най-големият от тях е цялостната реконструкция на бул. „Александър Стамболийски" заедно с трамвайното трасе в участъка от ул. „Западна" до бул. „Константин Величков" в район „Красна поляна", уточниха от общината.

„София произвежда 43% от брутния вътрешен продукт на страната и инвестициите в инфраструктура на града са инвестиции в развитието на столицата и в качеството на живот на хората. Осигуреното финансиране ще ни помогне да продължим работата по един от важните обекти – реконструкцията на бул. „Ал. Стамболийски", за която получихме частично финансиране в края на миналата година", заяви заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов, цитиран от пресцентъра на общината.

За реконструкцията на бул. „Ал. Стамболийски" са осигурени 7,4 млн. евро, което е 35% от одобреното финансиране. Към момента изпълнението на обекта е над 80%. В участъка по бул. „Александър Стамболийски" от ул. „Антон" до бул. „Константин Величков" е въведена временна организация на движението със затваряне на трасето. С настъпването на подходящи атмосферни условия ще бъдат довършени предвидените строителни дейности – изкопни и насипни работи, изграждане на пътната конструкция, полагане на асфалтови пластове, изпълнение на сградни канализационни и водопроводни отклонения, настилки по алейната мрежа, както и озеленяване и поставяне на градско обзавеждане.

Одобрено е финансиране и за три обекта от ВиК инфраструктурата. Един от тях е завършеният дубльор на канализационен колектор по бул. „Симеоновско шосе", който има ключово значение за развитието на канализационната мрежа в районите „Лозенец" и „Студентски". Другите два проекта са свързани с развитието на ВиК мрежата в кв. „Курило" в гр. Нови Искър.

Финансиране получават и обекти в районите "Панчарево" и "Банкя". В "Панчарево" са предвидени основен ремонт, саниране и подмяна на покрива на сградата на читалище "Светлина" в с. Лозен, проект за ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на районната администрация и читалище "Виделина", с който районът кандидатства пред Националния доверителен екофонд, както и реконструкция и укрепване на площада пред народно читалище „Виделина" и районната администрация, съобщи кметът на район „Панчарево" Евгения Алексиева.

Осигурено е и дългоочакваното финансиране за изграждането на две улици в район „Овча купел" – ул. „Проф. Никола Милев" и ул. „Синьо езеро" в участъка от ул. „Перуника" до ул. „Гръсниче" в кв. „Горна баня". Избран е изпълнител и при осигуряване на средствата има готовност строителството да започне, заяви кметът на района Ангел Стефанов.

По ул. „Проф. Никола Милев" се предвижда ремонт по съществуващо положение с ширина на пътното платно 4,50 м. В участъка по ул. „Перуника" уличното платно ще бъде изпълнено в съответствие с действащия регулационен план. Проектът включва изграждане на канализация и водопровод, нови улични платна, тротоари и улично осветление.

В район „Банкя" средствата ще бъдат насочени за започване на проектирането на основния ремонт на градската тоалетна в парк „Кестените".

Столичната община очаква финансиране за още редица обекти, сред които завършената през миналата година ул. „Опълченска", като общият размер на средствата е 7, 5 млн. евро.