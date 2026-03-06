За 4 дни осъдиха пиян албански тираджия, плаща 13 хил. евро за влекача

Само 4 дни след извършване на престъпление, албански гражданин получи присъда. Той се призна за виновен пред Районен съд Кюстендил в управление на влекач след употреба на алкохол. Съдът му наложи условно наказание „лишаване от свобода" за срок от 1 година, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години, както и „глоба" в размер на 1 000 евро. Районен съд Кюстендил присъжда, обвиняемият да плати в полза на държавата равностойността на влекача, който е фирмена собственост – 13 000 евро.

Обвиняемият Ш. Камбер, албанец, неосъждан, реабилитиран, се признава за виновен, че на 1 март 2026 г. на пътя към ГКПП-Гюешево, е управлявал влекач с албански регистрационни табели и прикачено към него полуремарке, с концентрация на алкохол в кръвта си 1,85 на хиляда. На обвиняемия се налага и наказание „лишаване от право да управлява МПС" за срок от 2 години.

Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдът присъжда в полза на държавата обвиняемият Ш. Камбер да заплати равностойността на влекача, собственост на търговско дружество, в размер на 13 000 евро. Определението подлежи на жалба и протест пред Окръжен съд – гр.Кюстендил в 7-дневен срок.