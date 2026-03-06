ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентът да наложи вето върху втората пенсия, иска КТ “Подкрепа”

Президентът Илияна Йотова да наложи вето върху приетите от парламента промени в Кодекса за социално осигуряване. Това поискаха от КТ “Подкрепа”. Аз обаче съм скептичен, че тя ще направи това заради предстоящите избори, каза президентът на синдиката Димитър Манолов.

Те не са съгласни, че остават на „удръжките" от осигурителните вноски, срещу които частните пенсионноосигурителни дружества не предоставят услуги. И са категорични, че такси за управление остават високи, дори в сравнение с НОИ (около 0,7% при отчитане на обема на работа в НОИ). 

От синдиката са категорично не са съгласни с автоматично  разпределение по видове подфондове на база възраст, без предварително съгласие на осигуреното лице. 

Определиха като грешка премахването на минималната доходност и обясниха, че така не се гарантира на осигуреното лице, че парите му няма да бъдат „изядени" от инфлация и лошо управление.

Против са и премахването на техническия лихвен процент – премахва адекватното актуализиране на отпуснатите вече пенсии от частните пенсионни фондове.

Очаквайте подробности. 

