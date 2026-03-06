Тодор Тагарев: Американските самолети в България са цистерни, които зареждат други за Иран

Американските самолети, които са в България, са цистерни, които дозареждат във въздуха други самолети, които летят от САЩ или Великобритания в посока Иран или обратно, заяви пред БНР бившият военен министър Тодор Тагарев.

По думите му такива решения могат да се взимат от Министерския съвет или от министъра на отбраната, но с изискването незабавно да се информира Народното събрание и президента. Това обаче не се е случило в сегашната ситуация, подчерта Тагарев.

"Украйна остава на заден план, в момента цялото медийно внимание и това на хората е приковано към войната в Близкия изток, ударите срещу Иран и ответните удари срещу страни от Залива и Израел", каза още той.

"В тази ситуация Украйна се справя доста добре. И наистина може да помогне със своето ноу-хау - не само със самите антидрон системи, а въобще с тактиката на разкриване, използване, управление, съгласуване с други системи за противовъздушна и противоракетна отбрана', заяви още той и допълни, че това е уникален опит, с който само и единствено Украйна разполага от тези страни, към които ние бихме могли да се обърнем.

"Украйна много отдавна разбра, че трябва да разработи евтини системи за противовъздушна, антидронна отбрана специално, за да не изтощава капацитета си и да посрещне по-сериозни заплахи, каквито са крилатите, особено балистичните ракети и тези по-новите от типа на кинжал, които доста трудно се свалят, а противодействието за тях наистина става с ракети от типа "Пейтриът", модерните видове от които струват от порядъка на 4 млн. долара и повече", обясни Тагарев.

"Не намирам логика в това Иран да изстреля ракета срещу Турция", каза още той и обясни, че Турция е съседна държава на Иран.

"В Иран живее огромен брой хора от азерски произход. В Иран живеят минимум 8 - 10 милиона азери, според някои данни - 25 - 30 милиона. Последното нещо, което му трябва на Иран, е да настрои тази общност и да настрои Турция срещу себе си. Не виждам логика. Полетът на тази ракета в посока Турция го отдавам приоритетно на някаква техническа неизправност или недобре подготвена за полет, а не че Иран е търсил конфронтация с Турция - не виждам никаква логика", пояси експертът.

"За Азербайджан е още по-трудно да кажа - там дори бих допуснал и обсъждане на някои конспиративни теории, че това може да е опит да се настрои именно тази общност азерската срещу централното управление на Иран", коментира той относно предполагаемите ирански дронове в Азербейджан.

Той допуска, че е имало информации от последните месеци, че Иран е възстановил своята ядрена програма и е започнал отново да работи за създаване на ядрено оръжие.

"В Иран ще бъде много трудно да се реализира сухопътна операция, но се работи се за такава", прогнозира Тагарев.

"Това е много тежка ситуация за Иран и е въпрос само колко добре са скрили своите нападателни средства и каква част от тях ще оцелеят и ще могат да бъдат използвани, но този потенциал ще бъде унищожаван систематично с много големи темпове. И аз лично очаквам тези възможности на Иран да нася удари, още повече пък масирани, каквито е имало последната нощ срещу Израел, да спадне рязко. Тогава вече въпросът е ще се вдигнат ли хората отново, ще излязат ли на протест, ще минат ли някои части от структурите за сигурност на режима към народа и срещу режима".

Според бившия министър в тази ситуация българското правителство прави това, което е възможно.