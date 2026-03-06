Хванаха 39-годишен зад волана с над 2,2 промила алкохол във Върбица

Полицаи задържаха във Върбица 39-годишен водач, шофирал с над 2,2 промила алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Екип на полицейското управление във Велики Преслав снощи, около 21:30 часа, е спрял за проверка на ул. “ Септемврийско въстание“ във Върбица водач на лек автомобил „Фолксваген Голф“ с шуменска регистрация. Зад волана във видимо нетрезво състояние е бил 39-годишен мъж от село Нова Бяла река. След тест с дрегер са отчетени 2,26 промила алкохол в издишания от него въздух, пише БТА.

Водачът не е дал кръвна проба за химичен анализ, след което е задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление във Велики Преслав. Автомобилът му е приобщен като веществено доказателство по образуваното по случая бързо производство.

Полицаи задържаха на 23 февруари в Шумен шофьор с над 2,3 промила алкохол, а на 12 януари - 59-годишен жител на града, шофирал с 3,05 промила алкохол.