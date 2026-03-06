ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борисов в Пловдив: Радев го играе малко като цар, ...

До 335 чужди военни има на летище "Враждебна" в София, има още и в страната

Весела Бачева

Военният министър Атанас Запрянов поздравява служебния премиер Андрей Гюров при пристигането си за парламентарния контрол. До тях е и вицепремиерът Андрей Янкулов. Снимка: Велислав Николов

До 335 са съюзническите военни в България, а техниката им е разположена и на други места в страната, не само в София.

"Броят на съюзническите военнослужещи в авиационна база "Враждебна" варира според задачите, но не е надвишавал 335 души до днешна дата - основно летателен и технически състав за поддържане на тези самолети", посочи служебният военен министър Атанас Запрянов по време на днешния парламентарен контрол.

Съюзническите военнослужещи са разположени в района на летище "Враждебна", където изпълняват задачите си заедно с нашите военни. Съвместни задачи е имало неведнъж, а американски военни има и в други формирования в страната за изпълнение на планове на НАТО. 

12-14 военни от "Военна полиция" охраняват авиационната техника на "Враждебна". На гражданското летище "Васил Левски" има и американски самолети с разрешение на правителството на Росен Желязков от 17 февруари. На САЩ е позволено да докарат до 15 самолета, които да останат до 31 май.

