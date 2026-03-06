Борисов в Пловдив: Радев го играе малко като цар, как ще ни бият с Митко Стоянов и Гълъб Донев?

Когато Пламен Узунов и Копринков подреждат МВР, как ще е здравословно? Или вие не знаете в Пловдив кой кой е, каза лидерът на ГЕРБ

От това което видяхме - ако са с Гълъб Донев и Митко Стоянов, не знам как ще ни победят. Румен Радев го играе в момента малко цар. Едно време в НДСВ точно така вървеше неговата кампания на царя. Към момента не знам социолозите какво мерят - без да имат хората в тези партии, без да са чули какво им се предлага.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в отговор на въпрос на "24 часа" кое място прогнозира за партията си на вота. Той е в Пловдив, за да провери как върви реконструкцията на някогашното кино "Космос", което ще бъде новото пространство за културни събития в града.

"Аз много пъти съм говорил за червената олигархия, която 90-а година разби БКП. Червените мобифони, червените куфарчета, точно с такива хора се е обградил Радев", каза Борисов. Той заяви, че никога не е ползвал държавно жилище, освен като премиер, заради охраната. "Мен, който дойде да протестира, ме намира в Банкя, в къщата, в която съм се родил", добави лидерът на ГЕРБ.

По думите му "пловдивската олигархия" се е сдобила с доста властови позиции. "И в областните управи, и в МВР. Как няма да има протест? Приемам, че всички, които имат някакво отношение към изборите, има логика да считат, че може да сложат по-добри. Но в случая слагат такива, срещу които има протести", каза още Бойко Борисов по адрес на връщането на Васил Костадинов на ръководния пост в пловдивската дирекция. Снощи имаше протест срещу това кадрово решение.

Борисов сподели, че най-добре се е чувствал, когато бил главен секретар на МВР. "И си обичам и полицаите, и пожарникарите, и службите. Мога само да кажа - горкото МВР. Идва една власт и помита всички. Идва втора - реваншизмът е такъв, че на редовите служители не им остава нищо, освен да се привеждат и да чакат да дойдат новите началници след 2 месеца", каза Борисов. Той беше категоричен, че това е нездравословно за МВР.

"Когато Пламен Узунов и Копринков подреждат МВР, как ще е здравословно? Или вие не знаете в Пловдив кой кой е? Знаете прекрасно. Румен Радев се е разбрал МВР за него, а всички други да безчинстват в министерствата", обвини лидерът на ГЕРБ.

Той подчерта, че онзи ден е било съобщено за оставка на регионалния министър Ангелина Бонева и Рая Назарян се готвела да включи като точка 1 в дневния ред клетвата на новия министър, но до това така и не се е стигнало. "Всяка седмица ни сервират по някоя оставка и то със скандал", коментира Борисов. Той припомни, че все още има бивш министър от правителството на Кирил Петков, който е под охрана. "Разбираме, че от снощи такава има и Теодора Георгиева. И се пази от европейския прокурор Кьовеши най-вероятно, щото друга причина не виждам", каза Борисов.

Той заяви, че "оставя" управляващите да изконсумират "тези 2 месеца власт" и посочи, че дал пример как се действа по теми, които изискват национален консенсус. "Българите не обичат война, искат да живеят спокойно. И когато в Украйна и в Иран има изключително кръвопролитни войни да заставаш на национална позиция на НАТО и ЕС, е трудно. Когато трябва национална позиция е редно г-жа Йотова да свика КЗНС и там да се търси консенсус", призова Борисов.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че сега текат събрания на партията, на които се решават листите за изборите. "Пловдив е град, в който много неща са направени, но продължаваме да надграждаме, защото е емблематичен", каза Бойко Борисов. И посочи, че ако пловдивчани го искат, ще води листата. Цялата местна структура на партията в Града на тепетата е номинирала единодушно лидера си за водач. "Ще гледам да се съобразяваме с местните желания и кадрите, които могат да надградят, ако са в българския парламент", заяви Борисов.

Преди да влезе да разгледа реконструкцията на киното, той се спря при председателя на Общинския съвет на Пловдив и прочут рефер Атанас Узунов, за да обсъдят лошото по думите на Борисов съдийство на мача "Лудогорец" - "Левски".