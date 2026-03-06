ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Атанас Запрянов обсъди по телефона ситуацията в Бл...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22417025 www.24chasa.bg

Мъж почина след удар от маневриращ камион в Ботевград

4632
Мъж почина след като го блъсна камион в Ботевгеад СНИМКА: Архив

Мъж почина след като го блъсна камион на площадка в промишлената зона в Ботевград, съобщиха от полицията.

Случаят е от 5 март, когато в районното управление в Ботевград постъпил сигнал за инцидент на площадката на фирма в промишлената зона на града.

На място е установено, че при движение на заден ход товарен автомобил е блъснал служител на фирмата.

Пострадалият 58-годишен мъж е починал в линейката по време на транспортирането му към болнично заведение в столицата.

По случая е образувано следствено дело.

Мъж почина след като го блъсна камион в Ботевгеад СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание