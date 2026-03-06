Мъж почина след удар от маневриращ камион в Ботевград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж почина след като го блъсна камион на площадка в промишлената зона в Ботевград, съобщиха от полицията.

Случаят е от 5 март, когато в районното управление в Ботевград постъпил сигнал за инцидент на площадката на фирма в промишлената зона на града.

На място е установено, че при движение на заден ход товарен автомобил е блъснал служител на фирмата.

Пострадалият 58-годишен мъж е починал в линейката по време на транспортирането му към болнично заведение в столицата.

По случая е образувано следствено дело.