Мъж почина след удар от маневриращ камион в Ботевград

Мъж почина след като го блъсна камион на площадка в промишлената зона в Ботевград, съобщиха от полицията.
Случаят е от 5 март, когато в районното управление в Ботевград постъпил сигнал за инцидент на площадката на фирма в промишлената зона на града.
На място е установено, че при движение на заден ход товарен автомобил е блъснал служител на фирмата.
Пострадалият 58-годишен мъж е починал в линейката по време на транспортирането му към болнично заведение в столицата.
По случая е образувано следствено дело.