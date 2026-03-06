ДПС иска изслушване на Митниците, Държавния резерв и „Лукойл“ за горивата

ДПС-Ново начало предлага в Народното събрание да бъдат изслушани служебният министър на финансите Георги Клисурски, директорът на Държавна агенция „Митници" Георги Димов, председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси" Асен Асенов и особеният управител на „Лукойл Нефтохим Бургас" Румен Спецов за готовността на държавата за осигуряване на необходимите количества горива за нуждите на населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток. Това съобщиха от пресцентъра на политическата партия.

Народните представители искат да бъдат информирани за това какви мерки предвижда правителството за справяне със ценовия шок, предизвикан от тази криза.

В мотивите вносителите на искането за изслушване посочват, че около 20% от световните доставки на суров нефт и продукти от нефт, както и около 20% от световните доставки на втечнен природен газ (LNG) логистично се транспортират през Ормузкия проток – коридор, тесен едва 33 км. Към днешна дата Ормузкия проток ефективно е блокиран за свободно мореплаване, което неминуемо води до безпрецедентен натиск над пазарите на нефт, продукти от нефт и LNG. В резултат цените на суровия нефт и LNG бързо се покачват, като тенденцията е трудно да бъде прогнозирана към този момент.

Вносителите заявяват: "Ние от ДПС-НОВО НАЧАЛО споделяме притесненията на българските граждани и бизнеса, че изострената ситуация е възможно да се отрази на ритмичните доставки на нефт, продукти от нефт и втечнен природен газ, както и да се отрази неблагоприятно на крайните цени на въпросните продукти.

Хората и бизнеса на България заслужават да получат пълна информация, прогнози, както и спазване или неспазването на действащото законодателство в Република България свързано с нефт и продукти от нефт."