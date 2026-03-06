ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росица Денчева надви чехкиня в маратонски мач и е ...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22417396 www.24chasa.bg

Окончателно: 3 г. и 8 м. затвор за скитника от "Столипиново", убил приятел след пиянски скандал

24 часа Пловдив онлайн

2440
Блокове на ул. "Сокол" в "Столипиново". Снимка: Никола Михайлов

Върховният касационен съд потвърди присъдата от 3 г. и 8 м. затвор за Живко Борисов от "Столипиново", убил по непредпазливост 64-годишния Митко Камбуров, с когото пили заедно в каравана в квартала. Наказанието е редуцирано с 1/3 заради признанието на 41-годишния подсъдим, като първоначалната присъда е била 5 г. и половина.

Вечерта на 13 август 2025 г. двамата мъже, които били съседи, пили заедно. Скарали се, по-младият извадил нож и пробол комшията си в гърба. Камбуров бил откаран в болница и се наложило да бъде отстранен десният му бъбрек. След операцията развил пневмония и починал на 31 август.

Според ВКС присъдата на апелативните магистрати съответства на тежестта на извършеното престъпление и не са открити основания за нейното изменяне.

Блокове на ул. "Сокол" в "Столипиново".
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание