Пиян шофьор предизвиква катастрофа в Добрич, избяга от инцидента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пиян шофьор предизвиква катастрофа в Добрич, бяга от инцидента, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 5 март, около 08:30 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие в град Добрич. На място е установено, че то е причиниломатериални щети и е станало между два леки автомобила „Тойота" и „Пежо".

„Пежото"-то напуска местопроизшествието. От проведените полицейски действия автомобилът е установен по бул. „Добруджа" в град Добрич. При извършената проверка на водача за употреба на алкохол техническото средство отчита наличието на 1,65 промила.

С полицейска мярка за срок до 24 часа е задържан 60-годишен мъж. По случая е образувано бързо полицейско производство.