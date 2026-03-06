ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Куче на Гранична полиция откри близо 50 кг марихуана в тайници на кола (снимки)

Кучето Пирин на Гранична полиция помогнало за откриването на дрогата. СНИМКИ: ГДГП

Куче на Гранична полиция откри близо 50 кг марихуана, скрити в тайници на кола, съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП).

На 4 март в ГДГП е получен сигнал за лек автомобил със сръбска регистрация, който веднага е предаден на ГКПП „Капитан Андреево". По-късно колата, управлявана от 61-годишен мъж с двойно гражданство албанско и сръбско, пристигнала на пункта за излизане от страната.

Извършена е съвместна проверка на превозното средство от екип гранични полицаи със служебно куче Пирин и митнически служители, при която в багажника под кората е установен тайник, в който има пакети,  увити в кафяво тиксо. Под предните седалки и броните на автомобила също са установени изградени тайници с пакети. Общото им количество е 107 пакета, съдържащи суха зелена тревиста маса. При извършения полеви наркотест, веществото в пакетите е реагирало на марихуана. Задържаното количество е общо 45,760 кг.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

