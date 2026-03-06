ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Николай Стайков си каза "довиждане" с фондация „Антикорупционен фонд"

Николай Стайков Снимка: Фейсбук/ Nikolay Staykov

"Дойде моментът да си кажем „довиждане" с фондация „Антикорупционен фонд". Това написа във фейсбук публикация Николай Стайков.

"Организацията е в добра форма – екип от 11 души (15, ако броим и борда). Вярвам, че ще продължи да работи според високите стандарти, които разследвания като „Осемте джуджета" и „Нотариуса" поставиха преди години и които продължават да се споменават ежедневно и днес", пише той в публикацията, като допълва, че остава на разположение за идеи как България да стане по-прилично място за живот и работа.

