Служители на „Български пощи” излизат на протест с искане за по-високи заплати

Служителите на "Български пощи" ще излязат на протест на 9 март с искане за увеличение на възнагражденията и по-ясни ангажименти от страна на държавата за стабилизирането на дружеството. Това съобщи председателят на Синдикалната федерация на съобщенията към КНСБ Сабина Лазарова в предаването „Твоят ден" по Нова нюз.

По думите ѝ основното искане на служителите е да получат 5% увеличение на средствата в рамките на удължителния бюджет. Според синдикатите това е необходимо, за да могат и работещите в дружеството да се възползват от повишението на възнагражденията, което вече беше гласувано за служителите в бюджетния сектор.

„Нашите искания са свързани с предприемане на конкретни действия и търсене на формативна рамка. Това е свързано с повишението от 5 на сто, което беше гласувано за служителите от бюджетния сектор", посочи Лазарова.

Тя уточни, че редица сектори, които функционират чрез компенсации и държавни субсидии, на практика остават извън това увеличение. Именно затова синдикатите настояват за допълнителна финансова подкрепа за държавното дружество.

Според данните на синдикалната организация проблемът с ниските възнаграждения в системата е изключително сериозен. Към 31 декември близо 70% от служителите са получавали минимална работна заплата.

От началото на годината този дял дори се е увеличил.

„От 1 януари до 1 март процентът е още по-висок заради невъзможността да се увеличат заплатите в дружеството. Може би около 80% от служителите са на минимална работна заплата", обясни Лазарова.

Тя подчерта, че датата 9 март е избрана умишлено, след като многократните писма и сигнали до институциите не са довели до желания резултат.

„Това е, за да ни видят и да разберат какво е социалното значение на служителите на „Български пощи" в живота на хората", допълни тя. Точно тогава започва изплащането на пенсиите за март в пощенските клонове.

