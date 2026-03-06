Емил Дечев към депутатите: Удължете срока за дисциплинарни наказания в МВР, за да има санкции за загубен сигнал срещу Ивайло Калушев

Преди повече от 2 години е имало сигнал срещу дейността на Ивайло Калушев и случващото се в хижа "Петрохан". Той е загубен между трансформирането на районното в Годеч като участък към РУ - Костинброд пред 2022 г. и връщането му като районно управление. Но е станало преди повече от 2 години и нямало как да се търси дисциплинарна отговорност. Това каза вътрешният министър Емил Дечев по време на блиц контрол в парламента. И се обърна към депутатите да удължат срока за това за колко време назад във времето може да се образуват дисциплинарки в МВР.

Поводът за отговора му бе въпрос на Димо Дренчев от "Възраждане". Той бе за катастрофа от 19 октомври м.г. на пътя Перник - София. Тогава служител на МВР ударил кола и лъхал на алкохол. Дори размахвал служебна карта, но отказал проверка за алкохол. Дал само за дрога, а тя била отрицателна. На 19 януари служителят бил възстановен на работа.

Дечев посочи, полицаят е бил отстранен за 2 месеца, а след това срокът е удължен до 21 януари 2026 година. И цитира закона, според който това е максималният срок за отстраняване. Дисциплинарката била приключила с предложение за уволнение. Това щяло да се случи скоро. Дечев посочи, че отстраняването само за 3 месеца е проблем и само депутатите могат да я решат.

Емил Янков от "Възраждане" запита вътрешния министър за санкциите, които се налагат на чужденци, за средна скорост. Дечев посочи законовите разпоредни и обясни, че в момента няма точна статистика. На реплика, че снимачките не са на правилните отсечки с най-много катастрофи, вътрешният министър отговори, че мандатът на служебното правителство е много кратък. И каза, че се възхищава на колчетата в Кресненското дефиле, които бяха сложени от друго правителство. Обясни, че част от тях вече са счупени и ще поиска да се оправят.

Осигуряването на безопасна среда, включително дигитална, е сред приоритетните дейности на МВР, каза Дечев на друг депутатски въпрос. И разказа за инициативите на вътрешното ведомство, сред които са конференции, кръгли маси, съдействие с национални медии и други. На местно ниво има координационни механизми, в които участват и инспекторите от Детска педагогическа стая. Има и взаимодействия с националните медии. Дечев обясни, че няма промени в дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП, която отговаря за повечето инициативи на МВР. Обясни, че семейството е първия щит срещу безобразията в интернет и дори даде пример, че има държави, в които вече се забранява мобилен телефон за деца под 15 години.

Петър Петров от "Възраждане" попита за катастрофите на изхода на Монтана в посока Враца. Според него 60 км/ч било твърде много за ограничение, а катастрофите в района били при лошо време.

Дечев отвърна, че ако зависело от него щял да направи магистрала и тя щяла да бъде предпочитана от шофьорите на тирове. Контролната дейност на МВР е постоянна и обхваща всички видове нарушения, включително тези с превишена или несъобразена скорост. 18 катастрофи са при мокра настилка, 9 при суха, 2 при заснежена настилка. МВР идентифицирало 3 района в участъка с концентрация на катастрофи, следели за нарушение на скоростта и други. Данните се изпращали до областното пътно управление в Монтана. Петров попита може ли в района да се сложи камера. А Дечев отвърна, че ще говори с ръководството на ОДМВР - Монтана и с това на Пътна полиция. Обясни, че може да се сложи стационарна камера за скорост. Било възможно и да са подвижни снимачки, да има патрул на полицията и щяло да се направи инспекция на участъка, за да се види има ли нужда от промяна на знаците.