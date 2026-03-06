ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шън Дан'ян: Чуждите инвеститори ще имат повече въз...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22417784 www.24chasa.bg

Атанас Запрянов обсъди по телефона ситуацията в Близкия Изток с турския си колега

3428
Атанас Запрянов СНИМКА: Георги Кюрпанов

Министърът на отбраната Атанас Запрянов проведе телефонен разговор с министъра на националната отбрана на Република Турция Яшар Гюлер на 4 март. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

В разговора беше обсъдена ситуацията в Близкия изток и възможните рискове за региона. Изразена беше дълбока загриженост от развитието на военния конфликт. Двамата министри поддържат позицията, че ескалацията трябва да бъде спряна и да се подкрепят усилията за постигане на мир. От българска страна бе заявено, че страната ни подкрепя позицията, че Иран трябва да прекрати ядрената си програма, която е заплаха за международния мир и сигурност.

Министър Атанас Запрянов осъди ракетната атака на Иран във въздушното пространство на Република Турция на 4 март и посочи, че подобно нападение не е провокирано с нищо и е опасно с оглед разширяване на конфликта.

Министрите Атанас Запрянов и Яшар Гюлер заявиха готовност за засилване на сътрудничеството и координацията между военните органи за гарантиране на сигурността в рамките на колективната отбрана в НАТО и в регионален формат. Разгледани бяха и други въпроси от взаимен интерес.

Атанас Запрянов СНИМКА: Георги Кюрпанов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание