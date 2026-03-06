В МОН се опасяват, че ако затворят училище "Космос", някои деца ще прекъснат

Някои от учениците на частно училище "Космос" може да прекъснат образованието си, ако образователната институция бъде затворена. Такива опасения изрази служебният образователен министър Сергей Игнатов по време на днешния парламентарен контрол.

"Безпокои ме, че ако се дерегистрира училището, ще се спре държавната им помощ, но те имат и международна регистрация и могат да продължат да работят с нея. В България има много училища, които не са по нашия образователен закон. Тогава какво се случва? Тези деца няма да учат български език, история, география. Това е сложният въпрос, иначе е много лесно да го дерегистрираме, имам нужда от време, тук съм само от две седмици. Дори да го дерегистрираме, не съм убеден, че всички ученици ще се разпръснат и ще отидат на други места", посочи министър Игнатов. Министър Сергей Игнатов Снимка: Велислав Николов

В частното училище "Космос" е учил 15-годишният Александър, намерен мъртъв в кемпера на Ивайло Калушев под връх Околчица през февруари. Оказа се, че той почти не е ходил на училище.

В училището и извършена проверка от комисия след инцидента. Проверени са дейността на директора и организацията, установени са множество пропуски: липса на училищна документация относно провеждането на изпити на ученици и самостоятелна форма на обучение, формално разработване и прилагане на документи, издаване на документ за завършен клас и степен на образование без доказателства, че е имало основания за издаването им, незаписване на отсъствията на ученици. Документите са предадени на Софийската градска прокуратура. Чака се там да решат трябва ли да се започне разследване и търсене на наказателна отговорност. След произнасяне на прокуратурата МОН ще реши дали да отнеме лиценза на училището. Тепърва въпросът ще се разисква и в образователната комисия в парламента.