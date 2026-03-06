Уважаеми приятели на фолклора,
Щастливи сме да споделим, че община Костинброд за поредна година ще се превърне в епицентър на българщината, организирайки XVI-ия поред Международен фолклорен фестивал "Шопски наниз", който ще се проведе на 24, 25 и 26 април, 2026 година.
Изказваме огромната си благодарност за съвместните години, в които взаимодействайки творим и създаваме пъстрота, и днес, на прага на шестнадесетото издание, каним и очакваме всички Вас с отворени обятия, за да напишем още по-красива и вълнуваща история - 16-та глава от "Шопски наниз".
Сигурни сме, че ще е специална, защото всички ние - организаторите и вие - участниците, сме обединени от любов към онова, което правим!
А накрая само това има значение и смисъл - да бъдеш удовлетворен и щастлив, че си оставил частица от себе си.
Цел на фестивала:
- Да популяризира българския фолклор.
- Да опазва и съхранява фолклорните традиции и обичаи.
- Да спомага за развитието на любителското фолклорно творчество.
- Да насърчава изучаването на фолклор от шопската фолклорна област.
Участници: Любителски колективи и индивидуални изпълнители, представящи автентичен и обработен танцов, песенен и/или словесен и обреден фолклор.
Всички състави, школи и формации от община Костинброд участват във фестивала извън конкурсната програма!
Организатори на МФФ „Шопски наниз" са - Община Костинброд, НЧ „Иван Вазов -1947", град Костинброд, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1890", град Костинброд и НЧ „Заря -1914", град Костинброд, с любезното съдействие на всички социални центрове на територията на община Костинброд и ПГВМСС „Свети Георги Победоносец", град Костинброд.
Място на провеждане - централен градски площад "Иван Вазов" и голям салон на НЧ „Иван Вазов-1947", град Костинброд.
С регламента за участие можете да се запознаете тук.
Заявки се приемат до 9.04.2026г., на адрес:
Костинброд 2230, пл."Иван Вазов" №1, НЧ „Иван Вазов – 1947"
За МФФ „Шопски наниз",e-mail: [email protected]
Или онлайн- тук. Очакваме Ви с нетърпение!