Уважаеми приятели на фолклора,

Щастливи сме да споделим, че община Костинброд за поредна година ще се превърне в епицентър на българщината, организирайки XVI-ия поред Международен фолклорен фестивал "Шопски наниз", който ще се проведе на 24, 25 и 26 април, 2026 година.

Изказваме огромната си благодарност за съвместните години, в които взаимодействайки творим и създаваме пъстрота, и днес, на прага на шестнадесетото издание, каним и очакваме всички Вас с отворени обятия, за да напишем още по-красива и вълнуваща история - 16-та глава от "Шопски наниз".

Сигурни сме, че ще е специална, защото всички ние - организаторите и вие - участниците, сме обединени от любов към онова, което правим!

А накрая само това има значение и смисъл - да бъдеш удовлетворен и щастлив, че си оставил частица от себе си.

Цел на фестивала:

Да популяризира българския фолклор.

Да опазва и съхранява фолклорните традиции и обичаи.

Да спомага за развитието на любителското фолклорно творчество.

Да насърчава изучаването на фолклор от шопската фолклорна област.

Участници: Любителски колективи и индивидуални изпълнители, представящи автентичен и обработен танцов, песенен и/или словесен и обреден фолклор.

Всички състави, школи и формации от община Костинброд участват във фестивала извън конкурсната програма!

Организатори на МФФ „Шопски наниз" са - Община Костинброд, НЧ „Иван Вазов -1947", град Костинброд, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1890", град Костинброд и НЧ „Заря -1914", град Костинброд, с любезното съдействие на всички социални центрове на територията на община Костинброд и ПГВМСС „Свети Георги Победоносец", град Костинброд.

Място на провеждане - централен градски площад "Иван Вазов" и голям салон на НЧ „Иван Вазов-1947", град Костинброд.

С регламента за участие можете да се запознаете тук.

Заявки се приемат до 9.04.2026г., на адрес:

Костинброд 2230, пл."Иван Вазов" №1, НЧ „Иван Вазов – 1947"

За МФФ „Шопски наниз",e-mail: [email protected]

Или онлайн- тук. Очакваме Ви с нетърпение!