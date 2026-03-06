Проверяват по сигнали бензиностанциите в Пловдив за необосновано покачване на цените

При доказано манипулиране на пазара ще бъдат налагани санкции

Започват проверки на бензиностанциите в Пловдив и областта за нерегламентирано повишаване на цените на горивата, съобщиха от Областната управа в града. Целта е да се предотврати необоснованото повишаване на цените и да се гарантира спазването на Закона за еврото. Йордан Цаков от КЗП информира, че проверките на бензиностанциите стартират на база сигнали от граждани като при доказано манипулиране на пазара, ще бъдат налагани санкции.

Това стана ясно по време на заседание на Областния координационен център към механизма за координация на наблюдението и контрола за приемането на еврото, проведено днес под председателството на новия областния управител на Пловдив проф. Владислав Попов. Той обясни за проведено национално заседание, на което са обсъдени потенциалните ефекти от войната в Близкия изток върху икономическата среда в страната. Сред основните теми са били възможните рискове от повишаване на инфлацията. Към момента тя остава под 2%.

По данни на териториалната дирекция на НАП се наблюдава значително намаляване на броя на сигналите за покачване на цените. Ако през януари и февруари те са били над 200 месечно, то през първата седмица на март са едва 30. От началото на годината до момента са съставени 171 административни акта заради необосновано повишаване на цените, а санкциите са на обща стойност 61 242 евро.

Директорът на Югозападния регионален център на „Български пощи" ЕАД Въчка Иванова съобщи, че от началото на годината до момента в 139-те пощенски станции на територията на областта са обменени близо 17 млн. евро.

Началникът на отдел "Икономическа полиция" към полицията в Пловдив комисар Георги Боюклиев информира, че през последната седмица са регистрирани два случая на фалшиви банкноти от по 20 евро. Те са били с много ниско качество и бързо засечени.