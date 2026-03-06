РИОСВ откри редица нарушения при транспортирането и изгарянето на отпадъци в Пловдив и Първомай

Нерегламентирани замърсявания са установени и в Баня, Цалапица и Карлово

Регионалната инспекция по околната среда и водите откриха много нарушения, свързани с транспортирането и изгарянето на отпадъци в Пловдив и Първомай. Установено е също и неизпълнение на задължения от страна на орган на местната власт, свързани с непредприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места.

За изминалите 2 месеца от новата година експертите на РИОСВ - Пловдив са извършили 206 проверки на 169 обекта в областта. Дадени са 41 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 12 акта, а директорът на инспекцията е издал 13 наказателни постановления, с които са наложени глоби в размер на близо 13 000 евро.

Екоинспекцията също е упражнила засилен контрол върху площадките за приемане, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства. При съвместна акция с органите на МВР са извършени проверки на всички 35 автоморги в областта.

По постъпили сигнали са извършени проверки на терени в Баня, село Цалапица и на изхода на Карлово, където е установено наличие на нерегламентирани замърсявания. На съответните общински администрации са дадени предписания за почистване, като при последващ контрол е констатирано, че замърсените терени са приведени в съответствие. При друг случай по поречието на река Стара река в Община Кричим експерти установиха терени, замърсени със смесени битови отпадъци, отпадъци от опаковки и странични животински продукти, като са предприети действия за организиране на почистването им.