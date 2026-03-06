22-годишен напръска с лютив спрей шофьор и пътничка след скандал на пътя в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Не успели да се разминат, защото улицата била стеснена за ремонт, и той ги напръскал през прозореца

Млад водач се озова в ареста, след като нападнал по-възрастен шофьор и спътничката му в пловдивския квартал "Христо Смирненски", съобщиха от полицията.

В понеделник 22-годишният мъж управлявал лек автомобил "Пежо" по улица със стеснен участък заради ремонт. Докато се разминавал с друга кола между него и шофьора ѝ се създала конфликтна ситуация. През отворения си прозорец младежът напръскал с лютив спрей опонента си и жената, която пътувала с него.

Подаден бил сигнал за случилото се на телефон 112, а пострадалите са били прегледани в болница и освободени за домашно лечение. Установени са наранявания по роговицата на очите, уточниха от прокуратурата.

Срещу извършителя се води досъдебно производство. С постановление на наблюдаващия прокурор младият мъж е привлечен като обвиняем.