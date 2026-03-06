Изпълнителят на повдигнатото кръстовище при Халите в Русе ще го ремонтира за своя сметка

„Община Русе не е изплатила всички средства към фирмата изпълнител. Това ще се случи само и единствено, когато се отстранят всички дефекти и когато се въведе строежът в експлоатация."

Това заяви днес заместник-кметът Здравка Великова на брифинга, на който присъстваха изпълнителят на повдигнатото кръстовище при бул. „Цар Освободител" и ул. „Александровска" Мартин Кръстев и представители на медиите. По нейните думи ремонтът ще започне още утре, като дейностите ще са изцяло за сметка на изпълнителя, тъй като обектът все още не е завършен окончателно и не е въведен в експлоатация.

На 7 март /събота/ ще се заеме част от платното, което пресича бул. „Цар Освободител" и ул. „Александровска", в посока кея. Поетапно ще се ремонтира и повдигнатото кръстовище в посока кръговото кръстовище при ОД на МВР, като ще бъде подсигурено безопасното преминаване на пешеходците и моторните превозни средства.

Съгласувани са и проектите за ремонт на бул. „Съединение", като предстои изготвяне на оценка за съответствие. Същинските строително-монтажни дейности ще започнат при подходящи метеорологични условия. Предстои да се изготви и оценка за съответствие на проектите за ул. „Наум" и „Коледница", като тяхното изпълнение ще започне на следващ етап.