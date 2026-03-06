България ще продължи участието си европейски програми за териториално сътрудничество и в периода 2028–2034 г. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и Чрез тях се очаква отново да бъдат инвестирани средства от ЕС за развитие на трансграничните населени места, различни проекти, инициативи и политики за преодоляване на общи проблеми и предизвикателства, сближаване и обмяна на опит.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) започна серия обществени консултации в страната относно структурата и приоритетите на новите програми. Инициативата е част от подготовката на министерството за работата по новия програмен период, като акцентът е върху консултациите с всички заинтересовани страни – граждани, бизнес, неправителствени, културни и образователни организации, държавни и общински администрации. „По време на срещите участниците се запознават с първоначалните насоки за новия програмен период и имат възможност да дават свои предложения за бъдещи съвместни инициативи. Те ще бъдат взети предвид при определянето на приоритетите на програмите. Целта е още на ранен етап да се съберат мненията на хората и институциите в пограничните райони, които да бъдат защитени при преговорите с партньорските държави. Споделеният по време на форумите опит ще има съществен принос за формулирането на работещи приоритети, които да намерят реализация в съвместните програми", посочи Десислава Георгиева, директор на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество" към МРРБ.

Част от приоритетните сектори през новия период ще бъдат опазване на околната среда, подобряване на транспортната свързаност, икономическо развитие, образователни мерки, сигурност, устойчиви жилищни политики, култура и др.

Консултациите започнаха тази седмица със срещи във Видин, Благоевград и Кюстендил. Предстоят във Велико Търново (9 март), Варна (10 март) и Бургас (26 март).

Освен срещите на живо, МРРБ предоставя възможност на заинтересованите страни да посочат своите виждания и онлайн чрез попълване на анкета тук. Така заинтересованите могат да подадат директно проектни идеи и предложения.

„Целта е бъдещите програми да бъдат добре фокусирани, с ясен ефект и тясно обвързани с конкретните потребности на регионите. Всеки практически опит и идея могат да допринесат за формулирането на релевантни приоритети и интервенции, които да намерят реализация в трансграничен контекст", посочи Георгиева. Амбицията е по този начин да се даде ясен фокус на бъдещите програми и те да бъдат тясно обвързани с потребностите на хората на място.