Вътрешният министър: Няма уволнени разследващи по случая "Петрохан", а сменени директори

Няма уволнени разследващи и оперативни работници по случая с 6-те трупа в хижа "Петрохан" и край връх Околчица. Има отстранени ръководители. Разследващите полицаи и оперативните работници продължават да изпълняват указанията на наблюдаващия прокурор за разкриване на обективната истина. Това каза вътрешният министър Емил Дечев на парламентарния контрол, поискан от ИТН.

Дечев обясни, че шефовете на полицията във Враца, София-област, Националната полиция и ГДБОП не са уволнени, а временно преназначени в звеното за подпомагане към вътрешния министър. Той пак обясни на депутатите, че вътрешният министър не може да влияе на разследващите полицаи, които трябва да изпълняват инструкциите на наблюдаващия прокурор. И обясни, че само обвинител може да отстрани един разследващ полицай и на негово място да назначи друг или да изземе досъдебното производство и да го даде на друг. Дечев, който е наказателен съдия по професия, посочи, че разследващият полицай не може да откаже да изпълни указанията на прокурора. Поясни, че всички експертизи могат да бъдат поискани от обвинител.

Обясни, че не се е намесвал в оперативната самостоятелност на оперативните полицаи. Настоявал само за пълно и всестранно разследване в рамките на закона и под надзора на компетентната прокуратура така, че да се разбере обективната истина кое е породило тази огромна човешка трагедия. Дечев добави, че като вътрешен министър има право на информация за това какво се случва във ведомството. Трудно можел да носи отговорност, ако не знаел какво се случва.

Законосъобразните, честни и прозрачни избори били приоритет на МВР и правителството. Не искал да се повтори случая с касирането на последните парламентарни избори от октомври 2024 г., когато КС ги касира частично, а "Величие" влезе в НС. Така Дечев обясни рокадите на полицейски шефове в МВР. И посочи, че критериите за нови директори са честност, почтеност и опит.

Георги Кръстев от ГЕРБ каза, че последният брифинг за случая "Петрохан" е от 18 февруари и оттогава се наблюдават само смени на полицейски шефове. Кръстев припомни, че Дечев е бил зам. министър на правосъдието с министър Надежда Йорданова от "Да, България". Дори сам си направил отвод от дело срещу Кирил Петков и Божидар Божанов. И запита Дечев защо няма нови брифинги.

Дечев напомни, че според твърдения на прокуратурата всеки един от 240-те депутати е получил цялото досъдебно производство за двата случая. И отново каза, че самият той не ги е получил. Запита кой разкрива информация за това какво се случва по висящо дело и обясни, че е наблюдаващият прокурор, а не министърът на правосъдието (има предвид вътрешният министър - б.а.). Затова се обърна към депутатите да питат прокуратурата и двамата наблюдаващи прокурори - от Окръжна прокуратура - София, и Окръжна прокуратура - Враца. Обясни, че той няма как да прави брифинги без разрешение от обвинителите.

Петър Петров от "Възраждане" попита след смяната на шефа на полицията в Монтана ще има ли проверка на цялостната дейност на ОД на МВР - Монтана.

Обсъждахме, че има прекалено кратък срок на дейността за дисциплинарни нарушения, напомни Дечев за своя блицконтрол. Срокът е 2 години назад или от 6 март 2024 година насам. За служба КОС в РУ-Монтана, дала 16 разрешения за оръжия на Ивайло Иванов, открит мъртъв в хижата, Дечев обясни, че е имал разрешение за едно оръжие, а след това е искал да се добавят цеви. Дечев посочи, че може да поиска специална проверка на служба КОС на това районно управление, както и преглед на ОД на МВР - Монтана.

Калин Стоянов от "ДПС-Ново начало" напомни, че Дечев е признал, че не познавал главния секретар на МВР Георги Кандев, а му бил подаден от премиера Андрей Гюров. Стоянов чувал, че имало "политическо решение" за някои решения. Затова попита кой политик или група е спуснала това решение.

Като съдия Дечев цитира закона, който му дава право да сменя директори. И върна топката в полето на Стоянов, като му напомни, че и той през 2023 г. в един ден сменил 15 души. Обясни, че никъде в закона не пишело, че вътрешният министър трябва да е от системата. Посочи, че това е идеологията на корпорацията и всяка излъчва своя представител. Но в МВР не ставало така и можело гражданско лице, което не е работило в системата, да застане начело. А всеки министър можел да си избере екипа. Дори каза на Стоянов, че той не е работил в пожарната, но като вътрешен министър я е ръководил. Дори намекна, че Бойко Борисов е бил главен секретар на МВР, без да е бил оперативен работник. Дечев не назова име. И каза, че не е чул Стоянов да изразява недоволство.

Стоянов поиска от Дечев да обясни правото на всеки министър да си подбере екипа и намекна за натиск, когато той е бил на поста. Добави, че не знае за главен секретар, който е минал през всички дирекции в МВР. Но било абсурдно да се направи за главен секретар човек, с когото си се запознал на предния ден.

Последваха скандали между депутатите и искания по процедура за по-сериозен ред в залата. Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало" напомни, че премиерът Андрей Гюров е бивш председател на парламентарната група на ППДБ. И обясни как съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев щял да си къса ризата, ако самият Цонев бил служебен премиер, а Хамид Хамид - вътрешен министър. След това от ПГ на ППДБ започнаха да викат срещу Цонев.

Ивайло Мирчев също взе думата, а след скандали се стигна до въпрос от ИТН, които поискаха изслушването. Тошко Йорданов нарече Дечев "временно изпълняващ длъжността министър от ППДБ". И посочи, че доколкото разбрал, докато Калин Стоянов бил министър, от ППДБ му се месили. Попита Дечев защо отстранява поне Захари Васков и какви са мотивите му за рокадите.

Дечев спокойно отговори, че няма уволнени оперативни и разследващи полицаи по случаите "Петрохан" и "Околчица". И пак каза, че шефовете на ГДБОП, Националната полиция и ОД на МВР - Враца и ОД на МВР - София, са преназначени в звеното за подпомагане към вътрешния министър. Пак обясни, че те не събират доказателства, не правят огледи, не правят претърсвания и изземвания. Дечев каза, че те са временно преназначени и това по никакъв начин няма да се отрази на двете разследвания. А опит и почтеност били критериите за новите назначения. Обсъждал го със заместник министрите си, с Георги Кандев, който е главен секретар, и така подбрали хората, на които са дали доверие. Пак посочи, че може да смени някои от новите 23-ма директори на ОД на МВР и трима на главни дирекции, ако той извърши нарушение. Дори от МВР щели да сезират прокуратурата, ако има извършено престъпление.

Явор Хайтов от АПС, който е и бивш зам. вътрешен министър, се спря на случайното разпределение на делата. Попита как е определен екипа от Националната полиция, който разследва случаите в хижа "Петрохан" и край връх Околчица и има ли такъв компютърен документ.

Вътрешният министър за пореден път каза, че има много по-малко информация от депутатите. И отново повтори, че наблюдаващите прокурори са решили да дадат цялото досъдебно производство по двата случая на народните представители. И двата разследващи екипа са в ГДНП, но има двама наблюдаващи прокурори - от Окръжна прокуратура - София, и от Окръжна прокуратура - Враца. Той не е виждал протокола за определяне на разследващ екип. Обясни, че понякога може умишлено да се стесни кръга, така че например в прокуратура от 100 човека, да има отдел от 5 души, при които да се "джурка" дело за корупция. Можело да се добави и втори прокурор, не на случаен принцип, а със заповед, така че да подпомага първия. В последствие пък прокурора от случайния подбор се оттеглял.

Юлиана Матеева от "Величие" попита какво прави звеното за подпомагане на вътрешния министър. На нея й звучало като интернат за ранно пенсиониране.

Идеята на звеното е да прави анализи. Очаква се, че хората, които отиват там, са с голям опит. Те трябва да подават анализи с различни проблеми и да дават съвети на вътрешния министър, каза Дечев. И обърна внимание, че изпратените там запазват както длъжността си, така и заплатата си. И може след 6 месеца или дори 2 години да бъде върнат на старата си длъжност. А след известен период от време можело дори да бъде повишен и да отиде на по-висок пост. Дечев обясни, че част от служителите в звеното могат и да преподават в училищата, които са част от системата на МВР. Министърът каза, че отиването в звеното е пожелание. Даде пример с един човек, който го впечатлил и бил професионалист до мозъка на костите си. Той избрал да се върне в стария си отдел. Дечев визираше вече бившия шеф на ГДБОП Боян Раев.

Христо Терзийски от ГЕРБ попита дали за всички новоназначени 23-ма областни директори е правена проверка във Вътрешна сигурност за почтеност и нарушен интегритет. Терзийски каза, че за четирима има данни за нарушен интегритет. Дечев отвърна, че са правени проверки и не са установени извършени престъпления. Ако информацията за това не е била актуална или вярна, нямаме колебание да се разделим с тези хора.

Петър Петров поиска от Дечев да пита вече сменения шеф на ОД на МВР-Монтана защо в дирекцията имало много гласове за ДПС-Ново начало на последните парламентарни избори и колко са завършените досъдебни производства. Запита и защо имало само предупредителни протоколи на оперативно интересни лица, въпреки че на вътрешния министър тогава - Атанас Илков, бил подаден списък с около 50 купувачи на гласове.

Даваме си сметка, че има т. нар. кризистни секции, където на едни избори се гласува за една политическа сила с 95%, но на следващия вот се гласува за антагониста й, каза Дечев. И обеща да направят всичко възможно за честен вот. Самият Дечев нямал информация за действията при изборите през октомври 2024 г.

Станислав Анастасов от ДПС-Ново начало заговори за педофилски скандал, свързан с ППДБ и нарече вицепремиера Андрей Янкулов негова "дружда". След това нападна отстранената европрокурорка Теодора Георгиева, на която, според Анастасов, Дечев сложил охрана. Дори заговори, че двамата си правили пиянски запои. Според Анастасов Дечев опитвал да отклони вниманието от педофилския скандал. И попита кой му давал списъци с хора за назначения и колко пъти е викал разследващите по случая "Петрохан".

Много е лесна проверката дали съм звънял на някой от разследващите полицаи или оперативните работници, каза Дечев. Обясни, че имал само един разговор с Ангел Папалезов, шеф на "Криминална полиция" в Главна дирекция "Национална полиция". На предишно изслушване в НС, Папалезов обясни, че е предал анотация на 2 брифинга и в нито един момент не се е почувствал да оказва натиск на когото и да било. За пореден път обясни, че с екипа си е обсъждал различни имена и така са се спрели на новите шефове. И пак каза, че само в корпоративната държава единствено лекар може да е здравен министър и полицай вътрешен.

Анастасов заговори за "наше МВР", както се чу в записи на ПГ на "Продължаваме промяната" преди 3 години.

Тошко Йорданов се заяде с Дечев и лапсусите му, че е правосъден, а не вътрешен министър. Попита вярно ли е, че е бил посъветван на маха последни шефовете на главни дирекции, а поводът бил изтеклата среща в ресторант с Папалезов. Дечев отрече.

Ивайло Мирчев напомни, че Дечев е бил зам. министър и на Крум Зарков. "Това прави ли го комунист", запита лидерът на "Да, България". И каза, че случаят "Петрохан" е само едната драма, но по-големият е, че схемите за купуване на гласове били поразклатени след последното служебно правителство на Димитър Главчев. Според Мирчев със смените можело леко да се счупи модела, но не си правел илюзии, че няма да има купен вот за ДПС-Ново начало и ГЕРБ.

Йордан Цонев от ДПС-Ново начало заговори за завладяната от НПО мрежи държава. Тя била с проксита на Сорос.