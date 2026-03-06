61-годишен албанец със сръбско гражданство обвинен за опит да пренесе в Турция 46 кг марихуана

61-годишен албанец със сръбско гражданство е обвинен от Окръжна прокуратура-Хасково заради опита да пренесе през ГКПП Капитан Андреево 46 кг марихуана за 374 хил. евро.

На 4 март той трявбало да мине в Турция. Бил сам в колата си. Пътувал от Сърбия през България към Турция. Митничарите обаче се усъмнили и го отклонили за щателна проверка. Граничарите се включили с кучето Пирин. Намерили са тайници във фабрични кухини в пода и броните на автомобила. Вътре имало 107 пакета със зелена тревиста маса. При направения полеви наркотест, веществото в пакетите е реагирало на марихуана.

По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура-Хасково.

С постановление на наблюдаващия прокурор при ОП-Хасково водачът на лекия автомобил е задържан за срок до 72 часа. Предстои Окръжна прокуратура-Хасково да внесе искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража".