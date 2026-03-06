Осъдиха мъж, откраднал 12 500 лв. от дома на жена в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По обвинение на Софийска районна прокуратура 47-годишен мъж е осъден на 4 години за кражба, която представлява опасен рецидив.

На 23.05.2023 г. в гр. София обвиняемият Д.П. е отишъл в дома на Л.М., за да постави сигнално-охранителна техника и е отнел парична сума в размер на 12 500 лева от владението на Л.М. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

47-годишният Д.П. е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на „лишаване от свобода", съобщават от Прокуратурата.

В хода на разследването са извършени множество действия и са събрани доказателства, че именно Д.П. е автор на деянието. Разследването е приключило с внасяне на обвинителен акт в съда.

Състав на Софийски районен съд призна Д.П. за виновен по повдигнатото обвинение и му наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 4 години, което той следва да изтърпи ефективно при строг режим. Уважен е и предявеният граждански иск в размер на 12 500 лева.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.