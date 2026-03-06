Задържаха над 6800 фалшиви стоки на Дунав мост

Над 6800 фалшиви стоки задържаха в района на Дунав мост - Русе митничари при две проверки на автобуси, пътуващи от Турция за Румъния, съощиха от Агенция "Митници".

Открити са спортни комплекти, тениски, мъжки и дамски блузи, ризи, мъжки сака, якета, шапки с козирка, обувки и парфюми – всички носещи обозначения на популярни марки и за които се подозира, че са внесени нелегално от Турция.

На 2 март митнически и гранични служители извършват съвместна проверка на автобус за наличие на акцизни, маркови и други забранени стоки. При нея в багажа на двамата водачи на автобуса и у двама от пътуващите са открити общо 5820 „маркови" текстилни изделия (спортни комплекти, тениски, мъжки и дамски блузи, ризи, мъжки сака, якета, шапки с козирка), 388 чифта обувки с известни търговски марки (спортни и дамски) и 169 парфюма или общо 6377 артикула, брандирани с популярни лога и надписи.

За стоките са изискани, но не са представени документи за закупуването им или митнически документи за въвеждането им на територията на България, респективно на територията на ЕС. За случая е уведомен разследващ митнически инспектор към териториалната дирекция на митницата в Русе и е образувано досъдебно производство.

При друга проверка десет дни по-рано митническите служители в откриват 4000 къса (200 кутии) цигари с надписи „DUTY FREE" в чанти с багаж на шофьора. В друг багаж, на член на екипажа на автобуса са открити 365 облекла и 92 парфюма с обозначения на световни търговски марки. Стоките са открити при роуд стоп проверка на автобус с чужда регистрация, пътуващ от Турция към Румъния. Двамата нарушители са посочили в обясненията си, че стоките са „за лично ползване" и са ги закупили в Турция, но не са представили митнически документи за въвеждането на стоките на територията на България и съответно на ЕС. Тютюневите изделия и „маркови" облекла и парфюми са задържани. На двамата нарушители са съставени актове за установените административни нарушения по Закона за митниците.